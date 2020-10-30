Тодоренко призналась в сокровенной фантазии

В шоу "СОУЛTalk" на ютуб-канале Алины Топаловой Регина Тодоренко разоткровенничалась. Она давно привыкла к повышенному вниманию поклонников, но не зазвездилась. Телеведущая много работает и мечтает о том, что когда-нибудь ее заслуги оценят по-достоинству для потомков.
Жена певца Влада Топалова отметила, что хочет, чтобы ей поставили памятник, около которого люди будут загадывать добрые желания. Она отметила, что часто люди в аэропорту просят обняться с ней на удачу в путешествии.
Регина Тодоренко – одна из самых трудолюбивых звезд российского шоу-бизнеса. Телеведущая снимает собственное шоу, участвует в проектах на ТВ, успевая при этом заботиться о сыне и муже.
Как писали "Дни.ру", Регина Тодоренко рассказала о том, что считает своим самым большим поражением в жизни. Она вспомнила, что вышла из декрета на 15-й день после рождения сына Майкла и не рассчитала свои силы в погоне за популярностью и деньгами. Сейчас же девушка поняла, что ей нужно было полгода ничего не делать, чтобы обрести новую себя и почувствовать себя мамой.
Кроме того, звезда призналась, что иногда у них с супругом бывают ссоры. У Влада Топалова непростой характер и нередко он срывается на жене. Однако знаменитость научилась не обижаться на злые слова артиста. Регина Тодоренко заявила, что неприятные вещи муж может сказать не со зла, а в сердцах.
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