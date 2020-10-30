"Ему просто хочется меня обидеть!": Тодоренко рассказала о ссоре с Топаловым

Регина Тодоренко раскрыла неприятные подробности о своей семейной жизни. Оказывается, супруг иногда срывается на популярной телеведущей.

В ютуб-шоу "СОУЛTalk" Регина Тодоренко призналась, что научилась не обижаться на Влада Топалова. По ее словам, между ними периодически случаются размолвки и скандалы. Дело в том, что у певца очень сложный характер. На эмоциях мужчина может наговорить очень много неприятных вещей возлюбленной.

Регина Тодоренко отметила, что понимает, что артист говорит это в сердцах, но не считает так на самом деле. "Ему просто хочется меня обидеть! Иногда ему нужно выплеснуть яд", – поделилась теледива.

На мужа она сердится, потому что очень уверена в себе. За это она благодарна своей матери, которая с детства говорила девочке, что она самая лучшая, тем самым избавив от комплексов в будущем.

Регина Тодоренко – интроверт и весельчак по жизни, и ей сложно видеть, как кто-то в ее присутствии грустит. Поэтому раньше, когда Влад Топалов уходил в себя, она предлагала ему развеяться вместе.

Ведущая призналась, что была назойливой женой, предлагала танцевать и тусоваться на пару. На это певец отвечал обидными словами: "Ты больная?". Теперь подобных ошибок она не совершает и дает мужу побыть наедине с собой.

Также Регина Тодоренко рассказала о том, что считает своим самым большим поражением в жизни. Она вспомнила, что вышла из декрета на 15-й день после рождения сына Майкла и не рассчитала свои силы в погоне за популярностью и деньгами. Сейчас же девушка поняла, что ей нужно было полгода ничего не делать, чтобы обрести новую себя и почувствовать себя мамой.

