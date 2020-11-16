Устал от ненависти: Топалов объяснил перемены в жизни после слухов об измене

Певец Влад Топалов устал от пристального внимания поклонников. В последнее время о его браке с Региной Тодоренко ходит много слухов, и на бывшего солиста группы Smash льется грязь.

Известный музыкант и муж телеведущей Регины Тодоренко Влад Топалов объяснил, почему пропал из всех соцсетей. Ему надоели как необоснованная ненависть, так и любовь. Поэтому артист решил не заходить в свой "Инстаграм". По его признанию, он отлично себя чувствует без него. "Я устал от того, что здесь читаю", – написал он в микроблоге.

Пр этом Влад Топалов заявил, что в жизни он совсем не такой, как в соцсетях. А на картинках его как будто кто-то заставляет казаться кем-то, а не быть собой. Еще одной причиной, по которой Топалов исчез из инфо поля, стал пост о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого. Певец хотел написать искренние слова, но даже и на такой святой теме его умудрились в чем-то обвинить. Музыкант признался, что иногда подписчики даже не понимают, о чем он пишет. Это его очень расстраивает.

В последнее время к семье Топалова и Тодоренко приковано внимание пользователей Сети. Недавно ведущая Ксения Собчак открыто обвинила его во флирте с популярной актрисой. После этого на него посыпались обвинения.



А на днях в семье Топалова случилось несчастье. Сын пары сломал руку. Сейчас все силы семьи брошены на восстановление здоровья мальчика.