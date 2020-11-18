Улыбку Хабенского на фото с ребенком сочли очень странной

Васильев проанализировал снимок артиста с сыном от первого брака Иваном. Телеведущий напомнил, что Константин Хабенский часто играл в кино людей, многое переживших. При этом он делал это убедительно не только благодаря таланту, но и из-за всех тех горестей, которые случились в его жизни.
В кадре у мальчика и знаменитости на головах симпатичные шляпы. У актера на лице довольно странная улыбка, поскольку уголки губ все равно опущены. "Улыбка словно не клеится", – отметил Александр Васильев. Он добавил, что глядя на Константина Хабенского, вспоминает спектакль о драме актерского мира "Глазами клоуна".
Также историк моды высказался о поведении звезды с представительницами прекрасного пола и его влиянии на них. По словам Васильева, в артисте есть уверенность в своем мужском обаянии и харизме. Он считает, что Константин Хабенский не только в центре внимания женской аудитории, но еще и пользуется симпатией у своих коллег.
Так, на фото с красной дорожки кинофестиваля "Кинотавр" актера окружают прекрасные коллеги Виктория Исакова, Юлия Пересильд и режиссер Анна Меликян. По лицам женщин видно, что они рады общению с Константином Хабенским.
Напомним, артист был женат дважды. С 2000 года он состоял в браке с журналисткой Анастасией Смирновой. Через семь лет у пары появился сын Иван. Однако в 2008 году супруга актера умерла из-за опухоли мозга. В 2013 году Константин Хабенский женился во второй раз. Его избранницей стала актриса Ольга Литвинова. В этом браке у актеров на свет появились две дочери.
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