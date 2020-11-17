"Я очень переживаю": Боярского пришибло известием о смерти

Актер отметил, что с огромным уважением относится к режиссеру. По его словам, театр потерял великого художника. При этом Михаил Боярский упомянул о том, что в последнее время в среде артистов идут большие потери. Ведь совсем недавно умерли Армен Джигарханян и Михаил Жванецкий.
Артист находится в полной растерянности от происходящего. "Я очень переживаю по этому поводу, конечно. Мы с ним были хорошими друзьями", – сказал Михаил Боярский о смерти 84-летнего Романа Виктюка.
Трагическая новость пришла 17 ноября. Режиссер и актер скончался в больнице имени братьев Бахрушиных. В конце октября он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Роман Виктюк умер после инсульта.
Как писали "Дни.ру", прощание с мэтром театра состоится в Москве. Однако похоронят народного артиста на Украине – во Львове, в семейном склепе.
Роман Виктюк – театральный режиссер, художественный руководитель Театра Романа Виктюка. За многолетнюю творческую жизнь поставил более сотни спектаклей, стал режиссером нескольких десятков телефильмов. Виктюк также преподавал в ГИТИСе. В 2009 году получил звание народного артиста России
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