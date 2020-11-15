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Спорт
Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко

Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко

Илья Авербух. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российскую прыгунью Елену Исинбаеву, сидящую в жюри нового сезона шоу "Ледниковый период", нередко критикуют зрители за несправедливо низкие оценки участникам. Продюсеру и хореографу проекта Илье Авербуху тоже кажется, что спортсменка не всегда объективна.
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Накануне в эфире Первого канала показали очередной выпуск нового сезона шоу "Ледниковый период". Особенно зрителям запомнилось выступление Регины Тодоренко и Романа Костомарова. Номер отложился в памяти поклонников не только из-за мастерства пары. В Сети обсуждают скандал, который произошел после проката.

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Елена Гаджиевна Исинбаева

Елена Гаджиевна Исинбаева спортсменка, прыгунья с шестом

Тодоренко и Костомаров получили практически от всех членов жюри оценку 6.0, лишь Елена Исинбаева поставила 5.9 за артистизм. Прыгунье показалось, что Регина и Роман, показавшие номер под композицию из кинофильма "Сибирский цирюльник", недостаточно хорошо передали эмоции. "Все классно, но не хватило мне. Я так чувствую", – объяснила спортсменка.

Собираясь уходить со съемочной площадки, Тодоренко не смогла сдержать слез. "Я приняла бы оценку 5.9 за технику, потому что она несовершенна, но эмоционально... Я даже не знаю... Мне кажется... Я просто...", – заплакала телеведущая.

Заступиться за Регину решил Илья Авербух, который ставил этот номер. Он поинтересовался у Исинбаевой, смотрела ли она "Сибирский цирюльник". Спортсменка ответила утвердительно, но не смогла назвать сцену фильма, показанную участниками шоу.

"Тогда какие вопросы у меня могут быть к вам после этого!", – сказал Авербух.

В беседе с изданием Super Илья объяснил, почему он недоволен решением Исинбаевой. По его мнению, Елена нечетко аргументирует свои оценки. Хореографу недостаточно фраз "Я так чувствую" или "Мне не понравилось". Он хочет, чтобы Исинбаева развернуто и объективно комментировала выступления участников.

Напомним, с самого первого выпуска телезрители просят авторов "Ледникового периода" убрать из жюри Елену Исинбаеву. Например, ранее поклонникам шоу показалось, что спортсменка занижает оценки Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву, исходя из личных предпочтений.

Автор: 15 ноября 2020, 15:15 Источник: YouTube-канал "Ледниковый период" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость
Ответить
очень нравится эта пара, но нужно по-моему было взять какую то другую музыку... очень странно( никогда не нравилась мне Исинбаева), но здесь я с ней согласна!! откатали великолепно, артистично, но как то не легло( лично у меня)...не под такую музыку хотелось бы увидеть катание этих артистов-спортсменов:)!
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