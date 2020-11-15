Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко

Российскую прыгунью Елену Исинбаеву, сидящую в жюри нового сезона шоу "Ледниковый период", нередко критикуют зрители за несправедливо низкие оценки участникам. Продюсеру и хореографу проекта Илье Авербуху тоже кажется, что спортсменка не всегда объективна.

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