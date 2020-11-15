Авербух набросился на Исинбаеву из-за расплакавшейся Тодоренко

Накануне в эфире Первого канала показали очередной выпуск нового сезона шоу "Ледниковый период". Особенно зрителям запомнилось выступление Регины Тодоренко и Романа Костомарова. Номер отложился в памяти поклонников не только из-за мастерства пары. В Сети обсуждают скандал, который произошел после проката.
Тодоренко и Костомаров получили практически от всех членов жюри оценку 6.0, лишь Елена Исинбаева поставила 5.9 за артистизм. Прыгунье показалось, что Регина и Роман, показавшие номер под композицию из кинофильма "Сибирский цирюльник", недостаточно хорошо передали эмоции. "Все классно, но не хватило мне. Я так чувствую", – объяснила спортсменка.
Собираясь уходить со съемочной площадки, Тодоренко не смогла сдержать слез. "Я приняла бы оценку 5.9 за технику, потому что она несовершенна, но эмоционально... Я даже не знаю... Мне кажется... Я просто...", – заплакала телеведущая.
Заступиться за Регину решил Илья Авербух, который ставил этот номер. Он поинтересовался у Исинбаевой, смотрела ли она "Сибирский цирюльник". Спортсменка ответила утвердительно, но не смогла назвать сцену фильма, показанную участниками шоу.
"Тогда какие вопросы у меня могут быть к вам после этого!", – сказал Авербух.
В беседе с изданием Super Илья объяснил, почему он недоволен решением Исинбаевой. По его мнению, Елена нечетко аргументирует свои оценки. Хореографу недостаточно фраз "Я так чувствую" или "Мне не понравилось". Он хочет, чтобы Исинбаева развернуто и объективно комментировала выступления участников.
Напомним, с самого первого выпуска телезрители просят авторов "Ледникового периода" убрать из жюри Елену Исинбаеву. Например, ранее поклонникам шоу показалось, что спортсменка занижает оценки Ольге Бузовой и Дмитрию Соловьеву, исходя из личных предпочтений.
Популярные темы форума
Вы верите в проклятье?
Дзюба облажался
Унизительное положение в исламе, поговорим
Как сказать маме что у меня уже было?
Мы тоже Владика порем. Отличник!
Запретный плод слаще
Азербайджан сбил наш вертолет
Женщина рак это беда
Месячные идут две недели
Дочь эскортница