"Весь пах синий": Тодоренко чуть не лишила партнера полового органа

Телеведущая призналась, что репетировать номера для проекта очень тяжело. Она много раз получала травмы. А теперь ходит в синяках и ее партнер по льду Роман Костомаров.
Регина Тодоренко и фигурист входят в число фаворитов нового сезона "Ледникового периода". Но поклонники часто не догадываются, что за красивыми номерами стоит огромный труд.
Регина Тодоренко поведала, что однажды едва не получила серьезную травму на льду. Звезда упала, стукнулась головой о лед и случайно ударила Романа Костомарова между ног. Позже выяснилось, что у ведущей в шее сместились три позвоночника.
"У Романа сейчас весь пах синий", – поделилась Регина Тодоренко. Она едва не оставила мужчину без полового органа, нанеся сильный удар коньком. Теледива отметила, что "Ледниковый период" стал для нее настоящей проверкой на прочность.
Среди конкурентов Регины Тодоренко числится и ее супруг, певец Влад Топалов. Он выступает в паре со спортсменкой Еленой Ильиных. У них много чувственных номеров, во время которых фигуристка и артист обнимаются или целуются. По словам жены исполнителя, она его не ревнует.
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