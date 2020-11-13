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"На себя не похожа": народ разочарован новым памятником Быстрицкой

Элина Быстрицкая. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
На могиле Элины Быстрицкой на Новодевичьем кладбище установили новый памятник, высотой больше двух метров. Концепция мраморного монумента была придумана еще при жизни артистки.
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В среду, 11 ноября, коллеги и друзья Элины Быстрицкой пришли на ее могилу, чтобы своими глазами увидеть новый памятник. Скульптура выполнена из единого блока белого мрамора. В руках актриса, сидящая на камне, держит театральную маску, как ребенка.

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Этот памятник заказала и утвердила сама Быстрицкая. Актриса даже частично оплатила работу скульптора, народного художника России Фридриха Согояна. Элину Авраамовну связывала с ним дружба.

Артистка хотела, чтобы монумент стоял у входа в Женский Центр, который она собиралась открыть в центре Москвы. Но из-за проблем памятник оказался ненужным. Позже Элина Авраамовна решила, что монумент, который ей очень понравился, будет установлен на ее могиле.

Быстрицкая и Согоян умерли в прошлом году, а памятник еще не был готов. Работу решили завершить его сыновья Микаэль и Ваге. Поклонники оценили творение братьев-скульпторов. Однако некоторым показалось: "Быстрицкая на себя не похожа!".

Напомним, Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля 2019 года на 92 году жизни. Последнюю неделю она провела в больнице в тяжелом состоянии.

Автор: 13 ноября 2020, 01:54 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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