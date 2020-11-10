"Становлюсь сумасшедшим": у звезды Comedy Club начались проблемы с психикой

Резиденту Comedy Club выпало тяжкое испытание – он пережил смерть дочери Марии. После этого Антона Лирника стал преследовать страх.

Трагедия в семье артиста произошла 15 лет назад. Врачи диагностировали у девочки рак мозга. Мужчина тяжело переживал потерю ребенка, что сказалось и на отношениях с женой. Супруги развелись.

Резидент Comedy Club признался, что после смерти восьмилетней дочери несколько месяцев не мог ни с кем разговаривать. Чтобы отвлечься от страшных мыслей, Антон Лирник уехал в Германию. Там он погрузился в писательство. За границей он сочинил сценарий, в котором главный герой переживает то же, что и он сам.

Только работа привела артиста в нормальное состояние. Спустя годы мужчина стал отцом еще дважды. В новом браке у него родилась дочь София, а с третьей избранницей он воспитывает трехлетнюю Марфу. Однако трагедия не прошла для звезды Comedy Club бесследно. По словам Лирника, до сих пор у него есть жуткий страх за здоровье детей.

Он очень нервничает, когда младшая наследница затевает опасные игры. "Я настолько боюсь за жизнь ребенка, что становлюсь сумасшедшим" – поделился в ютуб-шоу певицы Валерии "Между нами" комик.

Старшей дочери артиста Соне 11. Девочка живет с матерью на Украине, поэтому не может часто видеться с отцом. Тем не менее, они поддерживают теплые отношения. Резидент Comedy Club отметил, что девочка растет его копией – очень спокойной. Напомним, ранее Антон Лирник принял участие в шоу "Маска" на НТВ.

