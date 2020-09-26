Звезда Comedy Club стала другим человеком: Похудел на 31 килограмм

Причем изменения произошли так быстро, что зрители этого даже не заметили – точнее, просто в один момент не узнали в стройном артисте прежнего комика. По словам юмориста, путь к худобе был непростым. Ради достижения цели он отказался от вредных продуктов, фастфуда, мучного, жирного и сладкого.
Как отметил Андрей Аверин, в какой-то момент вес достигал 128 килограммов, и это начало его беспокоить. Артист Comedy Club признался, что не сидел на диетах, а разработал собственную систему питания. Комик перешел на здоровую пищу, ест маленькими порциями раз в три часа, а за 45 минут до еды выпивает три стакана теплой воды – это помогает снизить голод.
Также в жизни Андрея Аверина появился спорт. Он старается пять раз в неделю бегать и плавать, хотя не всегда просто найти время для тренировок в плотном графике. По словам юмориста, для достижения любой цели важны желание и сила воли – без них вряд ли что-то получится.
Несмотря на жесткую систему питания, резидент Comedy Club иногда устраивает себе так называемые читмилы – позволяет съесть что-то мучное или сладкое. Правда, после подобных "загулов" старается все компенсировать либо разгрузочными днями, либо усиленными тренировками. "Я похудел на 31 кг в течение 8–12 месяцев", – рассказал Андрей Аверин.
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