"Очень сложно": Боярский внезапно разрыдался на публике

Знаменитый певец растрогался в эфире программы "Привет, Андрей!". Михаил Боярский потерял самообладание.

Импозантный артист стал участником популярной программы на канале "Россия-1". На съемках передачи произошло удивительное событие: во время исполнения песни "Спасибо, родная" Михаил Боярский прослезился.

Артист дружил с автором композиции Виктором Резниковым. Сначала усатому музыканту показалась скучной песня со строками "Спасибо за день, спасибо за ночь...". Смысл текста он не понимал до конца, да и инструментальная партия казалась ему загадочной. Со временем Михаилу Боярскому песня полюбилась. Певец отметил, что композиция легла ему на душу, так как у него есть сын и дочь, которые упоминаются в припеве песни.

Виктор Резников ушел из жизни в 1992 году в возрасте 39 лет в результате автомобильной аварии. Потеря друга стала для Михаила Боярского трагическим событием. С тех пор артист не может исполнять композицию "Спасибо, родная" без эмоций. "Эту песню мне очень сложно исполнять", – заявил он в эфире передачи.

Напомним, что артист снял шляпу ради роли в постановке "В этом старом милом доме". Знаменитость временно отказалась от бессменного аксессуара и вышла на сцену в парике. Михаил Боярский сыграл роль Эраста Петровича с искусственной копной волос на голове в Театре имени Ленсовета.