Внешний вид Боярского без шляпы вызвал шок

Стоит отметить, что актрису недавно назначили художественным руководителем театра. После этого Боярский жаловался, что супруга разрывается между домом и работой. По мнению звезды, жена "сжигает себя", пытаясь везде успеть.
Несмотря на то, что власти просят людей старше 65 лет оставаться дома, 70-летний Михаил Боярский активно занят в театре. 29 октября он выйдет на сцену в спектакле "В этом старом милом доме". Артист анонсировал постановку в личном инстаграм-аккаунте.
Ради роли Михаил Боярский согласился на кардинальные изменения в образе. Актер во время выступления надевает парик, который имитирует роскошную шевелюру. Впрочем, из привычных атрибутов исполнителя роли Д’Артаньяна остались только усы.
Напомним, в сентябре артист перепугал поклонников. Он отправился делать прививку от гриппа, однако упал в обморок прямо в кабинете врача. Как сообщила представитель Михаила Боярского, у него есть проблемы, поэтому "там пережали что-то, и он упал в обморок".
Впрочем, после инцидента актер быстро пришел в себя и не стал отказывать от прививки. Как заверила помощница звезды, у него хороший иммунитет, и его организм прекрасно противостоит заразе.
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