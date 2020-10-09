Лицемерие принца Гарри и Меган Маркл взбесило народ

Организация решила сравнить все действия членов королевской семьи, направленные на сохранение окружающей среды. Герцоги заняли последние места в списке, набрав по 8 скромных баллов. Для сравнения – принц Уильям получил 156 очков!
Максимальное количество оценок Меган Маркл и принц Гарри потеряли из-за того, что слишком любят передвигаться на частных самолетах. Это означает, что после них остается огромный углеродный след. Например, во время своей поездки в Африку герцоги загрязнили воздух сильнее, чем среднестатистический англичанин за год!
При этом и сейчас супруги не против скататься на частных джетах на отдых или по делам. Например, летом они летали отдыхать в Ниццу и гостили в Великобритании. Также Гарри арендовал во Флориде вертолет, чтобы иметь возможность отвозить Меган по делам в любое время. Подобное поведение вызывает вопросы у экоактивистов.
Свои восемь баллов в рейтинге принц получил за поддержку экологических проектов. Бывшей актрисе добавили очков за использование одежды из переработанных материалов и рециклирование – ношение одних и тех же вещей по нескольку раз.
Напомним, после отказа от обязанностей королевской семьи герцоги перебрались сначала в Канаду, а затем в Америку. Пара приобрела особняк в Санта-Барбаре и планирует заняться продюсированием документального кино.
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