"Нам очень тяжело": Гвердцители рассказала о битве с опасным противником

По словам артистки, она не выходила из квартиры. Даже еду им привозили и оставляли под дверью курьеры. Исполнительница отметила, что они с родительницей друг за друга очень переживали.
"Если случилось столь неслыханное несчастье, оставалось только беречь друг друга и соблюдать меры безопасности, предписанные врачами. Нам очень тяжело дались эти месяцы", – призналась певица. Тамара Гвердцители каждый день уговаривала себя хоть немного времени уделять физкультуре, чтобы оставаться в форме.
Минут сорок – пятьдесят звезда занималась музыкой. По словам знаменитости, к вечеру она уставала так, будто весь день сражалась. Она сравнила пандемию коронавируса с битвой. "Боролись с чем-то страшным и непонятным", – отметила Тамара Гвердцители.
Певица сообщила, что ей было морально тяжело. Каждый день ей приходилось вытягивать себя за волосы из болота мрачных мыслей. Помогали в этом исполнительнице хорошая музыка и просмотр шедевров кино.
Отметим, Тамара Гвердцители предпочитает не афишировать подробности своей личной жизни. Известно, что певица была трижды замужем. От первого брака с режиссером Георгием Кахабришвили у артистки есть взрослый сын Александр. Он живет в Грузии. Из-за режима самоизоляции и закрытия границ, причиной которых стала пандемия коронавируса, Тамара Гвердцители давно не виделась с единственным наследником.
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