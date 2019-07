Гвердцители рассказала о судьбе покинувшего родину сына

Тамара Гвердцители была замужем трижды. От первого брака у нее есть 33-летний сын Сандро Кахабришвили. О жизни наследника певица поведала во время "Славянского базара в Витебске" в эксклюзивном интервью "Дни.ру".

Сын с юных лет старался во всем поддержать знаменитую певицу – ждал с гастролей, был отличником в школе. После второго замужества Тамары Михайловны стал учиться в Соединенных Штатах. Получив аттестат, уехал получать образование в Лондон.



"Мой сын – историк. Сейчас завершает учебу (University of the Arts London, факультет Mass Media and Culture. – Прим. ред.), скоро начнет работать, – сообщила Гвердцители. – Он может читать лекции. Кроме того, пишет книгу и научные труды. Сандро – человек научного склада ума, очень образованный, грамотный, эрудированный. Он знает грузинский и русский языки, но лучше всего говорит по-английски".

"После получения диплома сын планирует жить на две страны – и в Соединенном Королевстве, и в России, – рассказала Тамара. – Мне нравится, что он выбрал этот путь, эту профессию".

Певица не жалеет, что сын не связал жизнь с музыкой: "У него хорошие слух и голос, но он не был морально готов выступать, не хотел выходить на сцену..."

Молодой человек пока не женат. "Я его не тороплю, – улыбнулась артистка. – Кто-то рано обзаводится семьей, а кто-то не спешит. Хотя девушка у Сандро есть, да и к внукам я давно уже морально готова".