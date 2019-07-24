Гвердцители рассказала о судьбе покинувшего родину сына

Сын с юных лет старался во всем поддержать знаменитую певицу – ждал с гастролей, был отличником в школе. После второго замужества Тамары Михайловны стал учиться в Соединенных Штатах. Получив аттестат, уехал получать образование в Лондон.
"Мой сын – историк. Сейчас завершает учебу (University of the Arts London, факультет Mass Media and Culture. – Прим. ред.), скоро начнет работать, – сообщила Гвердцители. – Он может читать лекции. Кроме того, пишет книгу и научные труды. Сандро – человек научного склада ума, очень образованный, грамотный, эрудированный. Он знает грузинский и русский языки, но лучше всего говорит по-английски".
"После получения диплома сын планирует жить на две страны – и в Соединенном Королевстве, и в России, – рассказала Тамара. – Мне нравится, что он выбрал этот путь, эту профессию".
Певица не жалеет, что сын не связал жизнь с музыкой: "У него хорошие слух и голос, но он не был морально готов выступать, не хотел выходить на сцену..."
Молодой человек пока не женат. "Я его не тороплю, – улыбнулась артистка. – Кто-то рано обзаводится семьей, а кто-то не спешит. Хотя девушка у Сандро есть, да и к внукам я давно уже морально готова".
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
У бога есть враги?
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Шлифану пилотку
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Он меня не хочет
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Моя подружка стала любовницей шефа.
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
Как Пугачева так похудела?
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Кому на Руси жить хорошо?
Что такое чистая любовь?
Почему изменяем своим супругам?..