Что случилось с сыном Тамары Гвердцители

Сын грузинки Тамары Гвердцители учился в Америке, а сейчас слушает курс в Англии на факультете Mass Media and Culture в University of the Arts London. "По образованию историк, защитил диссертацию, – похвасталась певица. – Мне нравится, что он выбрал этот путь, эту профессию".
"У него есть и слух, и голос, но выступать как артист категорически не хочет, – продолжила звезда. – Когда он был маленьким, я выводила его на сцену – мне приятно, а зрителям интересно. Став взрослым, он не захотел публичности".
Как рассказала Тамара, ее сын пишет книгу и научные труды. Сандро – человек научного склада ума, очень образованный и эрудированный. Знает грузинский и русский языки, но лучше всего говорит по-английски.
Возвращаться на родину сын звезды пока не планирует. "Я часто навещаю его в Англии, – отметила исполнительница. – Да и он бывает дома изредка".
Сандро 33 года, но он еще не женат. "О внуках должен сын думать, а не я, – улыбнулась Гвердцители. – Девушки у него пока нет, он о ней только думает. Я не тороплю. Кто-то рано обзаводится семьей, а кто-то не спешит. Тут уж как Бог даст!"
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