Что случилось с сыном Тамары Гвердцители

Тамара Гвердцители была замужем трижды. От первого брака – с режиссером и заместителем председателя Гостелерадио Грузии Георгием Кахабришвили – у нее есть сын Сандро. О том, как живет наследник, певица рассказала корреспонденту "Дни.ру" за кулисами фестиваля "Бархатный сезон", который второй год с размахом проводит в Сочи любимый звездами гранд-отель "Жемчужина".

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