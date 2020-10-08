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Шоу-бизнес
Журналистка поставила на место зарвавшуюся Меган Маркл

Журналистка поставила на место зарвавшуюся Меган Маркл

Меган Маркл. Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Меган Маркл, несмотря на то, что соблюдает меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса, часто дает онлайн-интервью. Не так давно она общалась с журналисткой по видеосвязи, и произошел неприятный инцидент.
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Разговор шел о благотворительном мероприятии, участие в котором принимает и супруга принца Гарри. Видимо, Эллен Макгирт не понравилось, как герцогиня выразила свою мысль, ей показалось, что девушка слишком много о себе возомнила. Журналистка решила не церемониться и отметила в беседе с Меган Маркл, что та не единственная влиятельная женщина, привлеченная к мероприятию.

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Замечание вызвало негодование у герцогини, и ей с трудом удалось скрыть эмоции. Несмотря на то, что супруга принца Гарри пыталась подавить гнев и смущение, у нее не получилось. Эксперты по языку тела сделали определенные выводы, просмотрев запись интервью.

По мнению специалистов, эго Меган Маркл в очередной раз сыграло с ней злую шутку. Любой упрек герцогиня воспринимает как угрозу. Она чувствует себя комфортно лишь тогда, когда ее хвалят. После замечания журналистки взгляд девушки забегал по комнате, это значит, что она хотела бы чувствовать себя главной в той ситуации. Ей не по себе от услышанного.

Стоит отметить, до инцидента жена принца Гарри всячески пыталась доказать собеседнице, что перестала обращать внимания на то, что о ней пишут в Сети. Увы, язык тела говорит об обратном. Меган Маркл до сих пор болезненно реагирует на любую критику и не умеет контролировать эмоции.

Автор: 8 октября 2020, 02:03 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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