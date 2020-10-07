Внучка Боярского шокировала народ дерзкой выходкой

В личном блоге девушка представила свою первую работу. Артистка выпустила трек под названием "Bad Girl" ("Плохая девочка"). Для сцены Катя выбрала псевдоним VENNA. Сценический образ создала такой же дерзкий, как и дебютную песню.
На снимках и видео, которые исполнительница опубликовала в личном блоге, она предстала в короткой юбке, сетчатых колготках и гольфах. Екатерина Боярская добавила в волосы розовых прядей – получилась настоящая рокерша.
Подписчики с восторгом приняли дебютный трек молодой артистки. Одной из первых композицию похвалила тетя, Елизавета Боярская, она пожелала племяннице двигаться только вперед. Лариса Луппиан поздравила любимую внучку с хорошим началом от лица старшего поколения, пожелала удачи и терпения. "Твои бабушка и дедушка! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала актриса.
"Хорошего полета🚀 люблю тебя!", "Красотка! Треш пушечный❤️", "Поздравляю, Катюшаааа❤️ это нереально круто! И очень искренне. Я прям прочувствовала", "Умничка, все впереди. Будешь самая лучшая!", "Поздравляю! лети выше!" – написали в комментариях.
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