"Надо лечиться": Дубовицкая ответила на слухи о своей страшной болезни

По словам врача-ревматолога, скорее всего, звезда "Аншлага" страдает от ревматоидного полиартрита. Коварная болезнь вынуждает человека постоянно пить таблетки, однако до конца избавиться от недуга нельзя.
Регина Дубовицкая в итоге все же решилась прокомментировать ситуацию со своей болезнью. Звезда заявила, что уже слышала о том, что что-то "подхватила". "Подагры у меня нет, я неплохо себя чувствую", – отметила ведущая "Аншлага". Также артистка добавила, что ничего не знает о болезни Юлии Началовой.
Регина Игоревна живет полной жизнью и продолжает заниматься любимым делом. Она расстроена, что в Сети появились слухи о ее болезненном состоянии, звезда не понимает, кому это может быть нужно. Правда, есть одна вещь, которая Дубовицкую особенно раздосадовала.
Как оказалось, на сайтах, где была опубликовала информация о недуге телеведущей, рядом с текстом появлялся реклама некоего средства. "Висит баннер с названием лекарства, которым якобы надо лечиться", – жалуется артистка.
Именно оно, по заверениям с картинки, и должно помочь в избавлении от подагры. Регина Дубовицкая негодует, что на подобном наживаются всякие аферисты. Она переживает, что кто-нибудь действительно поверит и отдаст деньги за обман.
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