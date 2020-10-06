Звезда Comedy Woman сбежала из России

Звезда шоу Comedy Woman Татьяна Морозова рассказала, что уезжает из России. 37-летняя артистка вместе с мужем Павлом Титоровым решилась эмигрировать в Европу. Семья десять лет мечтала сделать это, и вот цель достигнута.
О происходящем участница комедийного шоу рассказывает в новом ютуб-шоу. В первом эфире звезда Comedy Woman рассказала о подготовке к переезду в Словению. В том числе она поведала о том, как они ехали на машине через границу.
Сначала семья мечтала жить у моря. Когда на свет появились дети, это мечта только укоренилась в их сознании, но потом они сделали выбор в пользу гор. При этом Татьяна не говорит, навсегда они уехали или временно.
Татьяна Морозова вышла замуж в 2009 году. Через четыре года у супругов родилась дочь София, а спустя еще пять лет сын.
Татьяна Морозова – одна из самых заметных и ярких актрис проекта Comedy Woman. Каждый раз, когда актриса перевоплощается в "простую русскую бабу", она вызывает не только смех зрителей, но и заставляет задуматься о жизни, ее насущных проблемах и трудностях.
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