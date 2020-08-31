Катавшийся пьяным по Парижу Жерар Депардье лишился мотоцикла

Знаменитого французского и российского актера Жерара Депардье задержали за пьяную езду на мотоцикле в Париже. Артист попался на нарушении правил.
Патрульные заметили, как мотоциклист заехал за стоп-линию, остановившись перед светофором. Когда он снял шлем, стражи порядка узнали актера, который признался, что перед поездкой пил пиво. Один из полицейских пытался убедить коллег простить Депардье проступок, но те были непреклонны. В результате ему выписали штраф, а скутер забрали. Позже его забрали знакомые артиста, сообщает РИА "ФАН".
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