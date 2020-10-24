Фото перенесшего операцию на сердце Шварценеггера повеселило людей

Арнольд Шварценеггер в третий раз оказался на операционном столе по этому поводу. В 2019 году ему установили новый клапан легочной артерии. Накануне же актер сообщил, что обзавелся новым аортальным клапаном.
Актер, как он сам выразился, чувствует себя фантастически. Он уже прогуливается по Кливленду, осматривает местные достопримечательности. Пользователи Сети заметили, как проблемы со здоровьем повлияли на внешность 73-летнюю звезду Голливуда. Актер сильно постарел.
Поклонники поддерживают звезды популярной франшизы в шуточной форме. "Ты вернулся", "Ничто не может убить Терминатора", "Легенда быстрого восстановления", "Заменили его чип Т-800", – написали пользователи Сети.
Первую операцию по установке сердечного клапана Арнольд перенес 23 года назад. Врачи рекомендовали актеру некоторое время отказаться от физических нагрузок. Несмотря на это, Шварценеггер быстро вернулся к тренировкам. Звезда Голливуда считает, что грамотный подход к нагрузкам никогда не навредит.
Напомним, в августе Арнольд стал дедушкой. Его старшая дочь Кэтрин родила ребенка от Криса Пратта, известного по фильмам "Стражи Галактики" и "Мир Юрского периода".
Популярные темы форума
Зверушки
Жизнь заканчивается после 30
Подмышки
Мой ник
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Гименопластика
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Ты патриот России?
Блогер умер от короны
Шо за форум