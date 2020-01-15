"Не пей в одиночку": выходка Шварценеггера с животными произвела фурор

На снимке "железный Арни", как его называют фанаты, позирует в обществе домашних питомцев за столом. Два карликовых рыжих пони и собака породы йоркширский терьер как будто собрались поужинать в компании хозяина.
Снимок Шварценеггер подписал так: "Никогда не ем один". Вероятно, артист имел ввиду, что любимые пушистики всегда приходят к нему попросить что-нибудь вкусное во время трапезы.
Пользователям социальной сети трогательный снимок пришелся по душе. За несколько часов пост Арнольда в "Твиттере" набрал более 27 тысяч лайков и почти три тысячи ретвитов. Поклонники также оставили множество забавных комментариев, сообщает телеканал "Царьград".
"Где еда, Арнольд?", "Давай суп!", "Вы должны извинить моего друга... Он маленькая лошадка","Не бойтесь ходить в рестораны в одиночку! Там вам подыщут отличную компанию!", "Никогда не пей в одиночку, если твой пони дома!", "А я помню те дни, когда ты сражался с хищниками!", "У них хорошие манеры?" – пошутили восторженные пользователи.
Ранее Арнольд Шварценеггер, сам того не ведая, угодил в передрягу. На известного актера и его коллегу Джеки Чана подали судебный иск в России.
Never eat alone. pic.twitter.com/ijCz97N0qN— Arnold (@Schwarzenegger) January 13, 2020
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