Плевать на память? Родственница Бондарчуков вышла замуж в день похорон Скобцевой

В пятницу в распоряжении журналистов оказалось видео со свадьбы Таты, бывшей супруги Сергея Бондарчука – младшего. Девушка вышла замуж за своего возлюбленного – музыканта Филиппа Фролова. Пара старалась скрыть от общественности эту новость, но не удалось.
Для важного события блогер выбрала белое длинное платье из струящейся ткани. Волосы девушка убрала в аккуратный пучок. Жених был в бархатном черном пиджаке и темно-серых брюках. Торжество прошло довольно скромно – были только родители и самые близкие друзья.
Тата и Сергей Бондарчук расстались после семи лет брака в начале прошлого года. Этим летом бизнес-леди представила публике нового возлюбленного, однако никто не ожидал, что пара так быстро отправится под венец.
Стоит отметить, что для поклонников новость о разводе стала настоящим шоком. Несмотря на обиды и недопонимания, супруги смогли расстаться без скандала. В этом году Тата и Сергей Бондарчук отправили старшую дочь Риту в первый класс и даже появились вместе перед камерами.
Бывшие возлюбленные поддерживают общение, именно поэтому для многих стало шоком, что девушка во второй раз пошла в ЗАГС в день похорон Ирины Скобцевой. Впрочем, Светланы Бондарчук также не было на прощании с бывшей свекровью.
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