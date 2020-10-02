Пошла вон: бабка выгнала Ирину Нельсон из дома

Ирина Нельсон родилась в маленьком городке Барабинске, что Новосибирской области. В начале 90-х поступила в Новосибирское музыкальное училище на преподавателя фортепиано.
"Когда я убежала в мегаполис, не имея ни денег, ни жилья, ни поддержки (Ирина – дочь железнодорожника и домохозяйки – Прим. ред.), то было очень непросто, – призналась 48-летняя Ирина. – Я была вынуждена стучать во все двери и проситься просто пожить. Пять человек мне отказали, а одна бабушка приняла. Правда, потом я во время жарки картошки испортила ее сковороду и она меня выгнала. Так начались мои путешествия по съемным квартирам. Закончились они только после переезда в Москву".
"Когда я работала над книгой, то многие вещи просто переосмыслила, увидела иначе свою жизнь, – призналась певица. – А когда сама открыла уже изданную книгу, читала ее, словно речь идет о каком-то другом человеке".
Ирина Нельсон многое прошла и пережила – потери, разочарования, предательство. Но смогла сохранить в себе искренность, доверчивость, за которые ее и любят зрители.
В ближайшее время она, после вынужденного перерыва и отмены концерта в Москве, планирует вернуться на сцену с новой программой.
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