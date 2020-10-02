Акиньшина выставила грудь на всеобщее обозрение

В инстаграм-аккаунте Акиньшиной появилась фотография, на которой она запечатлена в черном костюме, с бриллиантовыми серьгами, круглой подвеской, нежным макияжем и элегантной прической.
Половину кадра занимает декольте, которое практически обнажает грудь Оксаны, отказавшейся надевать бюстгальтер. Впрочем, актрису никто не стал критиковать за дерзкий наряд. Напротив, пользователи Сети завалили знаменитость комплиментами.
Так, один из подписчиков отметил, что Оксана выглядит превосходно. Другие же признали: им сложно было оторваться от пикантной части снимка. "Всем смотреть в глаза!", "Бежала и бюстик потеряла", "Красотка!", "Отвал башки", "Шикарно выглядите", – написали поклонники.
Вероятно, этот наряд также оценил бы Данила Козловский, которого подозревают в романе с Акиньшиной. Актеров несколько раз видели вместе в весьма интересных местах. Первый раз их заметили отдыхающими возле отеля в Бодруме, а второй – за просмотром фильма в московском кинотеатре.
Впрочем, многие не верят, что Данилу и Оксану связывают интимные отношения. Говорят, их роман – лишь пиар-кампания фильма, в котором они сыграли главные роли.
Популярные темы форума
Почему сухость во рту?
я хочу быть страшная!
Лиона чего ты хочешь? Чего ты добиваешься?
Не Паша, а Маша!
Армяно-Азербайджанский конфликт. Мысли по поводу.
в 48 лет ,не могу найти раб. это нормально ,или у меня одной так?
А вы натурал?
Глиобластома
Зачем носят часы ,если часы есть в телефоне .
ТАТУ