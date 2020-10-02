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Шоу-бизнес
Акиньшина выставила грудь на всеобщее обозрение

Акиньшина выставила грудь на всеобщее обозрение

Оксана Акиньшина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Оксана Акиньшина отправилась на Московский международный кинофестиваль (ММКФ) в смелом наряде. Поклонники сочли образ актрисы достаточно откровенным.
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В инстаграм-аккаунте Акиньшиной появилась фотография, на которой она запечатлена в черном костюме, с бриллиантовыми серьгами, круглой подвеской, нежным макияжем и элегантной прической.

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Половину кадра занимает декольте, которое практически обнажает грудь Оксаны, отказавшейся надевать бюстгальтер. Впрочем, актрису никто не стал критиковать за дерзкий наряд. Напротив, пользователи Сети завалили знаменитость комплиментами.

Так, один из подписчиков отметил, что Оксана выглядит превосходно. Другие же признали: им сложно было оторваться от пикантной части снимка. "Всем смотреть в глаза!", "Бежала и бюстик потеряла", "Красотка!", "Отвал башки", "Шикарно выглядите", – написали поклонники.

Вероятно, этот наряд также оценил бы Данила Козловский, которого подозревают в романе с Акиньшиной. Актеров несколько раз видели вместе в весьма интересных местах. Первый раз их заметили отдыхающими возле отеля в Бодруме, а второй – за просмотром фильма в московском кинотеатре.

Впрочем, многие не верят, что Данилу и Оксану связывают интимные отношения. Говорят, их роман – лишь пиар-кампания фильма, в котором они сыграли главные роли.

Автор: 2 октября 2020, 06:47 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ляля
Ответить
Ну блин, народ, Сплошь розовые и голубые. Увидели что бретельки нет и уже потекло с конца как у сексуально озабоченных. Ну нет у неё денег на новый бюстик, а вы перевозбудились и дрчте в туалете или на экран дисплея. Вообще то её личное дело, что показывать, если оно есть и красивое, а что не показывать, так что хороша Маша да не ваша. Сексуально озабоченные придурки детского возраста.
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