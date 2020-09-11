Козловского уличили в обмане после известия о романе с Акиньшиной

Об отношениях Козловского и Акиньшиной заговорили после того, как актеров заметили на отдыхе в турецком Бодруме. Позже появилось доказательство: видео, сделанное очевидцем возле отеля. На кадрах видно, как Оксана беседует с лежащим на шезлонге Данилой. Рядом с ними никого не было.
Вернувшись в Москву, актеры вместе сходили в кинотеатр "КАРО 11 Октябрь", где посмотрели трехчасовой фильм. По словам очевидцев, Козловский и Акиньшина пытались скрываться: они попали в здание через боковой вход и покинули кинотеатр до того, как сеанс закончился.
К слову, скоро на больших экранах покажут фильм Козловского "Чернобыль". Он не только срежиссировал ленту, но и сыграл в ней главную роль. Акиньшина появится в фильме в качестве возлюбленной героя Данилы, пишет Пятый канал.
Именно поэтому роман актеров считают пиар-кампанией. Мол, знаменитости хотят привлечь внимание людей к фильму и тем самым поспособствовать хорошим кассовым сборам. "Перед большой премьерой пиарщики вытряхивают из шкафа пыльный усталый трюк", – сделали вывод авторы телеграм-канала "Антиглянец".
Напомним, весной этого года Ольга Зуева родила от Козловского дочь Оду Валентину. Актриса сейчас находится в США. Она никак не комментирует слухи об отце своей наследницы.
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