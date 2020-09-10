Уличенные в романе Козловский и Акиньшина проводят время в Турции

Весной Ольга Зуева родила от Данилы Козловского дочь, поэтому новость о романе актера с Оксаной Акиньшиной стала шоком для поклонников. Однако никто не смеет осуждать артиста за неверность, поскольку это пока всего-лишь слухи.
Как пишет LIFE, в интернете появились кадры, на которых якобы запечатлены Козловский и Акиньшина возле отеля в Бодруме. Видно, как актер лежит на шезлонге, его спутница расположилась на соседнем пляжном кресле. Знаменитости о чем-то увлеченно говорят.
Предположительно, Оксана и Данила сблизились во время съемок фильма "Чернобыль". Козловский не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером.
В связи с этим некоторые предполагают, что роман Козловского и Акиньшиной может быть пиар-кампанией фильма. Якобы помощники актера решили подогреть интерес публики с помощью "пыльного трюка", пишет телеграм-канал "Антиглянец".
Что касается Зуевой, то сейчас актриса вместе с дочерью находится в США. Не исключено, что Ольга знает об отношениях Данилы и Оксаны. Говорят, Козловский сообщил экс-возлюбленной о расставании, поэтому со спокойной совестью путешествует с Акиньшиной.
Популярные темы форума
Патриархат или матриархат?
Ну,я заметила ,что прошлые дети ,вообще мужчинам не нужны ,а вы?
Кавказцы слишком ревнивые
Прошлые дети нужны мужчинам
Замуж за иностранца
Как вы относитесь к паре Ваперия и Пригожин?
Зара сидит на гречке
Вы когда нибудь уводили мужика?
Стоит ли получать российское гражданство?
Говядина или курица?