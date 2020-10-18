"Найду и просто изобью": Экс-супруга Радулова обескуражила признанием

Бывшая жена Александра Радулова выдала подробности брака со звездой. Гимнастка Дарья Дмитриева рассказала о пристрастии хоккеиста.

Экс-супруга популярного спортсмена вспомнила о многочисленных девушках, с которыми общался Александр Радулов. Гимнастка долгое время терпела активное взаимодействие бывшего мужа с представительницами женского пола, но так и не смогла смириться с его поведением.

Мужчина никогда не признавался в изменах Дарьи Дмитриевой, женщина лишь догадывалась о них на основании переписок мужа в интернете. "Я сама писала, угрожала этим девушкам. Я сказала им, что побрею, что я их найду и просто изобью", – выразилась гимнастка.

Дарья Дмитриева не раз пыталась узнать у мужа, зачем он ведет постоянные переписки с другими женщинами, если у него есть она. Александр Радулов заявлял супруге, что у него комплексы, с которыми он так пытается бороться.

Бывшую жену спортсмена подозрения избранника в неверности довели до паранойи. Доверие в паре пропало окончательно и конфликты назревали с каждым днем. Однажды Дарья Дмитриева даже наняла детектива, чтобы он узнал информацию о подруге мужа. Гимнастке удалось связаться с соперницей и запретить общение с Радуловым, но та продолжила писать знаменитости с других аккаунтов. Дарья Дмитриева призналась, что в браке напоминала хакера, который отслеживал данные о взаимоотношениях Александра Радулова с поклонницами.