"Кошмар!": звезду сериала "Ивановы-Ивановы" заморили голодом

Ольга Веникова рассказала, что обычно актер проводит на съемках по 13-14 часов в сутки. Зачастую времени на прием пищи нет. Но даже когда удается выкроить полчаса на обед, питаться приходится бутербродами и печеньем.
Так называемый кинокорм – пища, которую кейтеринг привозит на съемку, зачастую плохого качества. Следить за весом или соблюдать диету в таких условиях практически невозможно.
"Для тех, у кого проблемы с фигурой или с желудком – это кошмар! Кормят зачастую один раз в день, и само качество еды оставляет желать лучшего. Но лично у меня пока проблем со здоровьем не возникало – я настолько всеядная, что перемалываю все. При том, что в еде я очень искушенный человек, но если голодная – съем все что угодно! Кинокорм для меня в этом смысле не проблема. Плохо лишь то, что в течение дня и особенно к вечеру "закидываешься" бутербродами, пряниками и печеньем", – призналась звезда сериала "Ивановы-Ивановы" Ольга Веникова.
Между тем артистка отметила, что не все организаторы съемочного процесса морят актеров голодом. Недавно девушка снималась в одном проекте в Киеве. На площадке звезде сериала "Ивановы-Ивановы" предложили фруктовый салат и арбуз – роскошь по меркам киношников, сообщает "Амурская правда".
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