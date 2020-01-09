"Кошмар!": звезду сериала "Ивановы-Ивановы" заморили голодом

Звезда популярных сериалов "Ивановы-Ивановы" и "Отель Элеон" актриса Ольга Веникова призналась, что во время съемок можно заработать проблемы с желудком или кишечником. Кормят, по словам девушки, на площадках отвратительно.

прочитано 395 раз