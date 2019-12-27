Стало известно о будущем "замороженного" сериала "Сваты"

Сценаристы ввели нового персонажа, которого ранее не было в проекте. Им станет "Палыч" – директор сельского клуба. По задумке создателей сериала "Сваты", герой появится на свадьбе Жени Ковалевой и американца Джека.
Роль "Палыча" исполнит любимый многими актер Михаил Трухин. Он известен по проектам "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы". Об этом сообщает портал "53news".
Также ранее сообщалось, что герой Юрий Ковалев, которого до пятого сезона играл Анатолий Васильев, может вновь появится на экранах. В седьмом сезоне сериала "Сваты" главные персонажи будут показаны в молодости. Например, роль молодого Ивана Будько исполнит сын Федора Добронравова – Виктор, а молодую Валентину сыграет актриса Дарья Рыбак.
Напомним, для актера Анатолия Васильева четвертый сезон "Сватов" стал последним. Артист решил уйти из проекта из-за разногласий с режиссером Андреем Яковлевым и коллегой по цеху Федором Добронравовым, сыгравшим роль Ивана Будько.
Съемки седьмого сезона сериала "Сваты" начнутся в январе-феврале 2020 года. Планируется отснять несколько зимних сцен и сделать паузу. Работа возобновится летом.
Отметим, что съемки сериала "Сваты" несколько раз откладывалась из-за напряженных отношений между Россией и Украиной. Хотят слухи, что пока удалось отснять только пять эпизодов из 16 запланированных.
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