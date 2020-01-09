Звезда кино появится в новом сезоне "Сватов"

В седьмом сезоне ситкома появится детский персонаж. В новых сериях покажут Валентину Будько в школьном возрасте.
Роль маленькой Вали досталась юной Марии Тарасовой – восходящей звезде украинского кинематографа. Актриса, которой всего 12 лет, успела сыграть почти в 30 фильмах, многие из них выходили на федеральных каналах России и Украины. Об этом сообщает 53news со ссылкой на сайт "Кино-Театр.ру".
Ранее стало известно, что в седьмом сезоне сериала "Сваты" покажут молодого Ивана Будько. Его сыграет сын Федора Добронравова – Виктор. Роль Валентины в девичестве досталась актрисе Дарье Рыбак. Покажут ли персонажа Ивана Будько в школьном возрасте, пока не известно.
Также сценаристы ситкома ввели нового персонажа. Им станет Палыч – директор сельского клуба. По задумке создателей сериала "Сваты", герой появится на свадьбе Жени Ковалевой и американца Джека. Роль Палыча исполнит звезда сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Ивановы-Ивановы" Михаил Трухин.
Съемки седьмого сезона сериала "Сваты" начнутся в январе-феврале 2020 года. Планируется отснять несколько зимних сцен и сделать паузу. Процесс возобновится летом.
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