"Дичайший стресс": Лазарев рассказал о тяжелой ноше "Евровидения"

Речь идет о композиции "Scream", с которой Сергей Лазарев выступал на международном музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2019 году. Тогда он занял третье место, уступив лишь представителям Италии и Нидерландов.
Артист признался, что именно с этой песней у него ассоциируется весь прошедший год. Лазарев также рассказал, что его команда придумала несколько версий исполнения. Одну из них он спел на больших концертах в Москве и Санкт-Петербурге, а другую – на "Песне Года-2019".
Сергей Лазарев признался, что "Scream" – одна из самых сложных в его репертуаре. Чтобы ее исполнить, нужно, чтобы хватило дыхания и опоры. По словам певца, из-за этих трудностей он пребывал в состоянии стресса на международной сцене.
"До сих пор удивляюсь, как я это все спел на конкурсе Евровидение в состоянии дичайшего стресса и ноши ответственности перед страной. Но пожалуй, в сборном концерте "Песня Года", который я еще и вел 5 часов, петь после ведения было тоже не просто. Но справился. И с нотами и с дыханием"
Стоит отметить, что в комментариях под записью отметился российский поп-король Филипп Киркоров. "Горжусь тобой! По другому и не могло бы быть иначе!", – написал артист.
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