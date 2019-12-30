Решившийся на перемены Лазарев сделал важное заявление

"Завтра Новый год. Прощаемся с целым десятилетием. Мощное было десятилетие, хочу вам сказать. Вот, уже думаю, какой мне умный пост написать завтра, подводя итоги года. Потому что рубрику "Итоги года" надо обязательно провести", – начал повествование Сергей.
По словам Лазарева, последние дни для него выдались очень насыщенные. Он пытается все успеть, побывать на различных мероприятиях. Артист признался, что с большим удовольствием ходит на праздники и "елки" с сыном Никитой.
"Я желаю вам всем хорошего последнего… Предпоследнего дня десятилетия. Проведите его с толком, с умом", – отметил вокалист.
После этого Сергей Лазарев сделал важное объявление для поклонников. Соцсети артиста в новом году станут другими. Судя по всему, вокалист больше не будет публиковать посты, касающиеся его личной жизни. Кадры из личного архива исчезнут со страницы певца.
"С 1 января у меня очень изменится "Инстаграм". Закроются все комментарии. Так что комментируйте пока вдоволь, а потом все комментарии будут закрыты. И вообще, мой "Инстаграм" приобретет более рабочий формат. Вот такое обновление в новом десятилетии будет, друзья. Видеться мы с вами будем исключительно на концертах", – поделился новостями Сергей Лазарев в "Сторис" "Инстаграм".
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