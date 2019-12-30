Решившийся на перемены Лазарев сделал важное заявление

Сергей Лазарев предупредил поклонников о скорых переменах. Певец планирует отказаться от обнародования личных фото и видео в соцсетях. Теперь подробности из жизни звезды фанаты будут узнавать из других источников. прочитано 1002 раза "Завтра Новый год. Прощаемся с целым десятилетием. Мощное было десятилетие, хочу вам сказать. Вот, уже думаю, какой мне умный пост написать завтра, подводя итоги года. Потому что рубрику "Итоги года" надо обязательно провести", – начал повествование Сергей. ПО ТЕМЕ "Держите себя в руках": строгий Лазарев возбудил россиян Первый раз: Лазарев удивил народ новостями из жизни дочери Сергей Вячеславович Лазарев Певец По словам Лазарева, последние дни для него выдались очень насыщенные. Он пытается все успеть, побывать на различных мероприятиях. Артист признался, что с большим удовольствием ходит на праздники и "елки" с сыном Никитой. "Я желаю вам всем хорошего последнего… Предпоследнего дня десятилетия. Проведите его с толком, с умом", – отметил вокалист. После этого Сергей Лазарев сделал важное объявление для поклонников. Соцсети артиста в новом году станут другими. Судя по всему, вокалист больше не будет публиковать посты, касающиеся его личной жизни. Кадры из личного архива исчезнут со страницы певца. "С 1 января у меня очень изменится "Инстаграм". Закроются все комментарии. Так что комментируйте пока вдоволь, а потом все комментарии будут закрыты. И вообще, мой "Инстаграм" приобретет более рабочий формат. Вот такое обновление в новом десятилетии будет, друзья. Видеться мы с вами будем исключительно на концертах", – поделился новостями Сергей Лазарев в "Сторис" "Инстаграм".

30 декабря 2019, 17:13