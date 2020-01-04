"Не спилась бы": счастливая Наташа Королева с самогонным аппаратом напугала публику

Новый год Наташа Королева с семьей и друзьями встретила в своем загородном особняке. Стол был богат яствами и горячительными напитками. Артистка зажигала сама и дарила хорошее настроение гостям.
Лишь недавно, после продолжительных застолий, певица решила открыть подарки. Один из них был обернут в праздничную упаковку с бантом. Артистке пришлось постараться, чтобы извлечь презент от близких. Оказалось, они знали, о чем мечтала Наташа Королева.
Звезда обрадовалась, когда увидела установку, с помощью которой она теперь сможет гнать дома самогон. Кадры она опубликовала в "Инстаграм". Поклонники же неоднозначно отнеслись к подарку. Некоторые сочли его оригинальным, но сомнительным. "Не спилась бы", – переживают за Наташу Королеву россияне.
Кроме того, исполнительница опубликовала трогательные кадры, на которых позирует с мужем и повзрослевшим сыном Архипом. Сергей Глушко был облачен в алую кепку, а наследник Наташи Королевой в костюм олененка. Сама певица блистала в зеленом ободке со стразами и бисером.
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