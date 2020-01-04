"Опухоль рассосалась": "ожившую" онкобольную Заворотнюк заклевали за добрые слова

Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" поблагодарила ее поклонников за поддержку. Теплое обращение появилось в официальном аккаунте в "Инстаграм" Анастасии Заворотнюк незадолго до празднования Нового года.
"Наступает Новый год, и сегодня от Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть следующий год станет счастливым, пусть он исполнит ваши самые главные желания!", – гласит сообщение. Также в нем говорится о том, что актриса передает всем огромный привет и благодарит за поддержку, молитвы и то душевное тепло, которое дарят ей неравнодушные почитатели ее таланта.
Поклонники обрадовались хорошей новости и принялись желать артистке скорейшего выздоровления. Однако нашлись и хейтеры, которые негативно отреагировали на то, что Анастасии Заворотнюк стало лучше. "Шооо? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.) С таким диагнозом? И ожилааа??? Комедианка!", "Долги то банковские на сумасшедшие суммы небось так и висят. Псевдо болезнь даже не помогла", "Опухоль рассосалась", – набросились со злыми комментариями в Сети на звезду недоброжелатели.
Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. Сейчас актриса находится в частном реабилитационном центре Москвы. Близкие знаменитости предпочитают не давать комментариев СМИ, охраняя частную жизнь звезды.
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