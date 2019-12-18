Загнанные в угол близкие Анастасии Заворотнюк: Есть предел наглости и хамству?

Из-за того, что о состоянии Анастасии Заворотнюк, борющейся, вероятно, с раком головного мозга, доподлинно почти ничего неизвестно, ее близкие подвергаются двойному удару: давлению со стороны общества и слежке со стороны СМИ. Загнанные в угол, они буквально взвыли от наглости и хамства.

Пожалуй, единственным источником правдивой информации является аккаунт в социальной сети "Инстаграм", созданный неким близким к Анастасии Заворотнюк человеком, в котором ее поддерживают и опровергают очередные домыслы журналистов. Подчас в желании добыть эксклюзивную информацию репортеры переходят границы допустимого: начинают выслеживать героев своих сюжетов, подстерегают в самых неожиданных местах, могут даже оказаться на закрытой территории, куда посторонним вход воспрещен.

так поступили люди с камерой и смартфоном, которые оказались сняты камерой наблюдения, кадры с нее оказались в распоряжении близких Анастасии Заворотнюк. "Хотим спросить вот этих мужчин, которые на фото: есть ли у вас дети, родители, хоть кто-то, кто вам дорог в жизни? Случись беда с вашими близкими, вы бы оберегали их покой или же старались сделать им еще больнее? Где-то есть предел этой наглости и хамству?" – задали риторический вопрос буквально загнанные в угол люди из окружения актрисы.

Далее автор поста философски заметил, что жизнь непредсказуема и произойти может все, что угодно. "Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах – это низко", – заявил близкий к звезде сериала "Моя прекрасная няня" человек.

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