Очень просили: родным запретили взять домой больную раком Заворотнюк

По последним данным, Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы. Совсем скоро будет главный праздник страны – Новый год, и понятно, что семья актрисы мечтает провести эти дни вместе с любимым человеком. Однако врачи настаивают на том, что звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" следует быть в клинике.
Якобы специалисты объясняют свое решение тем, что артистка находится в тяжелом состоянии, утверждает телеграм-канал Mash. Родные очень просили медиков отпустить ее домой, но те непреклонны: Заворотнюк проведет праздничные дни в больнице. Однако близким все же кое-чего удалось добиться: они смогут посещать актрису в любое время, утверждает источник.
Отметим, что семья актрисы не дает официальных комментариев по информации, которая муссируется вокруг Анастасии. Нельзя что-либо утверждать относительно состояния ее здоровья.
Члены семьи популярной актрисы не рассказывают, что происходит со звездой. Это их принципиальная позиция. "При всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни", – отмечалось в инстаграм-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк близким к семье человеком.
Отчасти именно этим молчанием и обусловлено распространение массы совершенно разной, а часто и прямо противоположной, информации об артистке. По одним данным, ей лучше. Якобы она восстанавливается: посещает процедуры, плавает в бассейне. По другим данным, состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: будто бы ее парализовало. Что происходит с артисткой на самом деле, остается только догадываться.
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