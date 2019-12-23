Очень просили: родным запретили взять домой больную раком Заворотнюк

Появились новые подробности об Анастасии Заворотнюк. Согласно некоторым данным, врачам пришлось отказать родным артистки, которые выразили желание забрать ее домой на Новый год.

По последним данным, Анастасия Заворотнюк проходит реабилитацию в одной из клиник Москвы. Совсем скоро будет главный праздник страны – Новый год, и понятно, что семья актрисы мечтает провести эти дни вместе с любимым человеком. Однако врачи настаивают на том, что звезде комедийного сериала "Моя прекрасная няня" следует быть в клинике.

Якобы специалисты объясняют свое решение тем, что артистка находится в тяжелом состоянии, утверждает телеграм-канал Mash. Родные очень просили медиков отпустить ее домой, но те непреклонны: Заворотнюк проведет праздничные дни в больнице. Однако близким все же кое-чего удалось добиться: они смогут посещать актрису в любое время, утверждает источник.

Отметим, что семья актрисы не дает официальных комментариев по информации, которая муссируется вокруг Анастасии. Нельзя что-либо утверждать относительно состояния ее здоровья.

Члены семьи популярной актрисы не рассказывают, что происходит со звездой. Это их принципиальная позиция. "При всем уважении к интересующимся, считаем неприкосновенным право человека на личные границы во время болезни", – отмечалось в инстаграм-аккаунте, созданном в поддержку Анастасии Заворотнюк близким к семье человеком.

Отчасти именно этим молчанием и обусловлено распространение массы совершенно разной, а часто и прямо противоположной, информации об артистке. По одним данным, ей лучше. Якобы она восстанавливается: посещает процедуры, плавает в бассейне. По другим данным, состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось: будто бы ее парализовало. Что происходит с артисткой на самом деле, остается только догадываться.