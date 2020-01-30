Рак забрал жизнь Наташи Стюарт

Стало известно о страшной трагедии. Скончалась звезда австралийской версии телешоу "Голос" Наташа Стюарт.

Исполнительница умерла в сиднейской больнице Святого Винсента в окружении семьи. Ей было всего 43 года. Причиной смерти стало онкологическое заболевание – рак молочной железы, с которым звезда шоу "Голос" активно боролась на протяжении двух лет. Но победить недуг, к сожалению, ей так и не удалось.

Одной из первых свою скорбь выразила ведущая программы "Голос" Соня Крюгер. Она написала пост в своем твиттер-аккаунте, в котором назвала Стюарт "путеводной звездой, по чьей красоте, таланту и увлеченности мы будем скучать".

Напомним, Наташа стала участницей телепроекта в прошлом году. Именно шоу "Голос" помогло ей стать знаменитой. Стюарт посвятила вокалу свою жизнь, она занималась им около 20 лет, то есть половину прожитой жизни. Певица выпустила сольный альбом, а также была бек-вокалисткой у многих популярных артистов.

Отметим, смертельный диагноз Наташе поставили еще в 2018 году. После того, как Стюарт прошла длительный курс химиотерапии, она решила принять участие в шоу "Голос".