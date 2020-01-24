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Шоу-бизнес

"Злой рок": больная раком Анастасия Заворотнюк оказалась на грани смерти

Анастасия Заворотнюк. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Рак у Анастасии Заворотнюк на протяжении нескольких месяцев обсуждает вся страна. Но мало кто знает, что артистка едва спаслась от смерти.
прочитано 576 раз

Выяснилось, что звезда могла попрощаться с жизнью еще в пятилетнем возрасте. С самого детства смерть ходит по пятам Анастасии Заворотнюк. Об этом актриса сама рассказывала в архивном интервью для украинской версии "Битвы экстрасенсов".

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Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Видео беседы опубликовало издание VladTime. В пять лет будущая знаменитость перенесла операции на горле из-за сильнейшего воспаления гланд, что едва не убило ее. Спасти ее помогло мастерство опытного хирурга.

Суеверные могут предположить, что над больной раком Анастасией Заворотнюк висит некое проклятие или же злой рок. Но хочется верить, что счастливый исход истории повторится, и в этот раз актриса также сможет побороть тяжелое заболевание.

Отметим, в настоящее время онкобольная Анастасия Заворотнюк проходит лечение уже в новой клинике, где ее поддерживают супруг Петр Чернышев, мать и дети. Напомним, ранее у актрисы обнаружили рак головного мозга. 

Автор: 24 января 2020, 19:31
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За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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