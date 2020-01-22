Раскрыт диагноз госпитализированной звезды сериала "Любить по-русски"

Актер из сериала "Любить по-русски" почувствовал недомогание вечером 21 января. Виктора Ракова в срочном порядке доставили в больницу.
По данным медиков у 57-летнего артиста ОРВИ и очаговая пневмония с правой стороны. Знаменитость до сих пор находится в медицинском учреждении.
Более подробных данных о самочувствии звезды российских сериалов пока нет. Близкие артиста ситуацию не прокомментировали.
Напомним, что Виктор Раков окончил ГИТИС в 1984 году. Актер приобрел известность благодаря участию в таких спектаклях, как "Мудрец", "Юнона и Авось" и "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Многие зрители знают его по ролям в сериалах "Любить по-русски", "Барханов и его телохранитель", "Петербургские тайны", "Каменская-3", "Убойная сила – 6" и других.
Виктор Раков имеет звания народного и заслуженного артиста. Кавалер ордена Дружбы и ордена Почета, сообщает Пятый канал.
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