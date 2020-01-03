Фаворит шокировал воспоминаниями о странностях принцессы Дианы

Композитор с мировым именем Эндрю Ллойд Уэббер, который создал множество отличных музыкальных произведений, в том числе мюзиклы: "Иисус Христос – суперзвезда", "Призрак Оперы", "Кошки", "Эвита" и другие, опубликовал мемуары. На страницах автобиографии выдающегося деятеля нашлось место для принцессы Дианы.
Ллойд Уэббер описал встречу с Ее Высочеством. Она состоялась после просмотра мюзикла "Кошки". Тогда Леди Ди и ее муж принц Чарльз поднялись за кулисы, чтобы выразить автору свое восхищение постановкой.
В ходе беседы Чарльз отметил профессионализм танцоров. Мастерство артистов мюзикла не оставило сына королевы равнодушным, дескать, он так и не понял, как они выполняют такие сложные элементы.
Ответить на удивление принца решила Диана. "Они это делают примерно вот так…" – сказала она мужу и внезапно села на шпагат.
"Я увидел немного больше, чем принято видеть от королевских особ", – вспомнил Эндрю Ллойд Уэббер.
Добавим, что принцесса Диана была ярой поклонницей композитора. Она так любила его музыку, что постоянно слушала ее в машине. Особо Ее величество выделяла мюзикл "Призрак оперы". Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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