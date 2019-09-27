Меган Маркл знает? Прикрывший гениталии принц Гарри рискнул жизнью

Герцог Сессекский пытался обратить внимание на опасность и распространенность наземных мин, которые используются и сегодня. Принц Гарри прошелся по дороге, которая когда-то была минным полем.
Так как подобная прогулка может быть опасна для жизни, августейшему отпрыску пришлось надеть бронежилет, прикрывающий грудь, живот и гениталии. Лицо принц Гарри спрятал под прозрачной маской. Знала ли супруга герцога Меган Маркл, во что ввязался ее благоверный, неизвестно.
Как оказалось, внук монарха присоединился к благотворительной организации "HALO Trust", которая занимается обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов в местах, где ранее велись военные действия. Благодаря этому сообществу к 2025 году Ангола станет безопасным для мирных людей местом. Несмотря на значительный прогресс, 60 миллионов человек во всем мире по-прежнему ежедневно живут в страхе перед наземными минами.
Примечательно, что в 1997 году принцесса Диана участвовала в похожей акции. Она смело прошла через частично очищенное минное поле в африканской стране. Этот мужественный поступок принес свои плоды: два десятилетия спустя пустынная и непригодная для жизни местность превратилась в оживленный район с колледжами, школами и малыми предприятиями.
Визит принцессы Дианы в Африку помог изменить ход истории. Именно благодаря деятельности матери принца Гарри была создана Конвенция о запрете противопехотных мин, также известная как Оттавский договор.
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