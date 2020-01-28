"Выглядит не очень": вид иссохшего Розенбаума вызвал шок

Накануне в Сети появилось фото, на котором запечатлены три популярных певца – 61-летний Александр Малинин, 68-летний Александр Розенбаум и 63-летний Олег Митяев. Снимок опубликовал исполнитель песни "Берега" в своем инстаграм-аккаунте. "Динозавры!!!" – подписал он кадр.
В комментариях тут же посыпались восхищенные высказывания поклонников. Многие их них буквально выросли на песнях этих артистов.
"Эх, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались… Браво лучшим динозаврам!", "Могучая кучка!", "Честь и совесть нашей эпохи!", "Хорошая кучка!", "Глыбы отечества!", "Лучшее, что есть в нашей стране", "Ух ты! Серьезная компания! Приятно видеть мэтров музыки!" – не скрывали своего восторга преданные фанаты.
"Три Кита! На таких Земля держится! Всем доброго здравия!" – от всего сердца пожелал обожатель.
Тем не менее, некоторые отметили, что на фоне остальных Розенбаум выглядит не лучшим образом, сообщает Teleprogramma.pro. Кроме того, фолловеры заявили, что Александр сильно похудел. "Что-то Розенбаум выглядит не очень…", "Вид изможденный", – негодовали подписчики.
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