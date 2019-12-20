Розенбаум предложил внуку наколоть родную мать

У барда четверо внуков – 20-летний Дэвид Чаки, 14-летний Александр Ники Чаки, пятилетние Андрей Чак и Виктор Чаки. Старший недавно пришел к деду за советом – мол, хочу украсить юное тело рисунком.
"Я старшему и среднему внукам сказал, что только при одном условии разрешаю сделать татуху – чтобы никогда в жизни ни при каком условии не появилось желания ее снести, – сообщил Розенбаум журналистам за кулисами Главного новогоднего концерта в "Крокусе". – Поэтому это точно не может быть надпись "Катя, я тебя люблю", поскольку завтра может появиться Маша. Или сегодня он делает на шее модный японский иероглиф, а завтра все станут себя украшать арабской вязью. И что тогда делать. Зато если вытатуировать себе на груди фотографию своей родной матери, которую никогда не захотите снести, я и слова не скажу!".
#{code75231}
Александр Розенбаум не захотел распространяться о том, какую картинку в итоге выбрали внуки, отказался показать и свои татуировки. Напомним, рисунки на теле есть у Ларисы Долиной, Валерия Леонтьева, Анастасии Волочковой, Маши Вебер, Сергея Лазарева. Но вот сделать на теле портрет матери в голову пока никому не приходило.
Популярные темы форума
Переспала с сыном подруги.
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Первый раз в Москве на НГ
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Я не стесняюсь своей работы.
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно