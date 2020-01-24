"Сваху уважать надо!": взбешенная Сябитова сорвалась на гостя в эфире

В одном из последних выпусков шоу "Давай поженимся" пришедший жених вывел Розу Сябитову из себя. Сваха за это публично опозорила мужчину, который, судя по внешности, является выходцем с Кавказа.

52-летний участник программы последовал традициям шоу и принес с собой подарки для ведущих. Он преподнес каждой из них букет цветов и торт.

Один из десертов тут же стали разрезать на кусочки, чтобы каждый мог попробовать. Это взбесило Сябитову. Она потребовала не трогать ее торт. "Вы свои режьте, а мне цельный дайте!" – взбунтовалась Роза.

Тем временем, Лариса Гузеева поспешила успокоить коллегу. Но это не дало положительного результата. Сваха продолжала вопить: "Вы пробуйте! А мне цельный!".

Несмотря на недовольство Сябитовой, все торты были разрезаны. Судя по всему, это настолько сильно разозлило Розу, что она не упустила возможности насолить жениху. Удобный момент представился, когда в программе стали обсуждать имущество мужчины. Он утверждал, что владеет 150 квартирами и замками.

"Про дома вы загнули, потому что здесь указано – "доля в трехэтажном доме". Не путайте нас, пожалуйста! А меня особенно. У вас не дом, а всего лишь мансарда в доме!" – заявила Сябитова, заглянув в свои бумаги.



52-летний мужчина попытался отбиться от обвинений свахи и утихомирить ее. "Роза, что-то вас не в ту степь… Оставьте все, как есть, красиво!" – сказал жених.

"Красиво? Красиво я просила торт мне оставить! А ты сказал: "Все режем!" Вот я сейчас все и порежу, как надо! Сваху уважать надо!", – резюмировала Роза.