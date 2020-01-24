Очень интересно: врач обрисовал неожиданные перспективы умирающей Заворотнюк

Летом 2015 года после изнурительной борьбы с раком головного мозга умерла певица Жанна Фриске. По слухам, тот же диагноз и у звезды комедийного сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк.
"Глиобластома – сложная опухоль, относится к самым агрессивным видам внутримозгового рака. Эта болезнь требует слаженной работы многих специалистов: онкологов, радиологов, химиотерапевтов. И в каждом отдельном случае нужен индивидуальный подход. Успех зависит от правильно подобранного комплексного и комбинированного лечения, избранного плана терапии и массы других факторов", – пояснил Андрей Каприн.
В обществе обнаружили и другую связь между покойной певицей и борющейся с тяжелой болезнью актрисой. Якобы у обеих была обнаружена онкология после рождения детей, которые, по слухам, появились на свет благодаря ЭКО.
"К счастью, связь между различными способами родовспоможения и онкологическими заболеваниями не доказана", – прокомментировал эти предположения эксперт. Онколог развил мысль: "В нашем Институте имени Герцена специалисты наблюдают за онкологическими пациентками, кому проведена процедура ЭКО. Это очень интересная программа".
Он обрисовал неожиданные перспективы Заворотнюк. "Есть дети, которые родились у женщин после лечения у них онкологических заболеваний", – цитирует Каприна "Московский комсомолец". При этом врач подчеркнул, что внутриутробно рак будущему ребенку не передается.
Отметим, что близкие принципиально не рассказывают подробностей о болезни и состоянии Анастасии Заворотнюк. Они считают, что это их личное дело.
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