"Хочется плакать": новые данные о Заворотнюк обеспокоили народ

В прошлом году в Сети появилась громкая и жуткая новость – у Анастасии Заворотнюк, по основной версии, обнаружили рак мозга. Артистка была госпитализирована. Сейчас она борется за жизнь. Ее родные отказываются общаться с журналистами и как-то комментировать состояние знаменитости, что рождает множество слухов. То в анонимных телеграмм-каналах писали заявления о смерти Заворотнюк, то появлялись сплетни о частичной парализации.
Знакомые Анастасии, по всей видимости, также не в курсе ситуации или же не считают нужным выставлять информацию на общественное обсуждение. Впрочем, даже общие фразы, касающиеся онкобольной артистки каждый раз порождают в Сети новые дискуссии.
Так под статьей, где коллега Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" высказалась о ее состоянии, развернулась очередная "баталия". Пользователи отметили, что каждый день их тревога за больную раком мозга Анастасию возрастает.
"Скользкая, мутная и сильно затянувшаяся ситуация. Очень все странно", "Мне хочется плакать и поцеловать ее в лоб...", – высказались поклонники актрисы. Впрочем, некоторые воспользовались случаем и продемонстрировали любовь к знаменитости в стихотворной форме.
"Что со мной ты натворила? / Как смогла мне жизнь сменить? / Ты меня в себя влюбила, / Все тебе я смог простить. / Как меня не замечала, / Как ты мучила меня, / Хоть меня ты отвергала / Все ж добился я тебя", – написал один из фанатов онкобольной Заворотнюк.
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