У беременной Костенко обнаружили аномалию

У беременной Анастасии Костенко обнаружили аномалию. Поклонники обеспокоились здоровьем девушки.

Совсем скоро супруга Дмитрия Тарасова станет матерью во второй раз. А пока она ждет мужа со сборов и делится с фанатами подробностями своей жизни. На днях Анастасия опубликовала снимок, который удивил народ. Люди заметили, что на фото у Костенко отсутствует пупок.

Многие предположили, что кадр сильно обработан. По мнению россиян, ретушер не заметил, как замазал часть тела. "А где пупок?", "Странное фото", "Что с пупком, куда делся?", "Опять фотошоп", "Как будто ластиком стерли", – цитирует пользователей социальной сети "Экспресс газета".

Анастасия дала отпор вопрошателям. Она отметила, что совершенно не комплексует по этому поводу.

"Я польщена, целая картина развернулась. Гоголь с произведением "Нос" отдыхает. Раз уж заняться нечем, то посмотрите в разделе отмеченных фото – там есть видео в голубой пижамке, где мой пупок шлет вам поклон", – прервала пересуды супруга Дмитрия Тарасова.

Напомним, что спортсмен находится на футбольных сборах в другой стране и пытается завоевать место в команде. Мужчина остался без работы летом прошлого года. Сейчас он делает все для того, чтобы его приняли в новую команду.