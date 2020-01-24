У беременной Костенко обнаружили аномалию

Совсем скоро супруга Дмитрия Тарасова станет матерью во второй раз. А пока она ждет мужа со сборов и делится с фанатами подробностями своей жизни. На днях Анастасия опубликовала снимок, который удивил народ. Люди заметили, что на фото у Костенко отсутствует пупок.
Многие предположили, что кадр сильно обработан. По мнению россиян, ретушер не заметил, как замазал часть тела. "А где пупок?", "Странное фото", "Что с пупком, куда делся?", "Опять фотошоп", "Как будто ластиком стерли", – цитирует пользователей социальной сети "Экспресс газета".
Анастасия дала отпор вопрошателям. Она отметила, что совершенно не комплексует по этому поводу.
"Я польщена, целая картина развернулась. Гоголь с произведением "Нос" отдыхает. Раз уж заняться нечем, то посмотрите в разделе отмеченных фото – там есть видео в голубой пижамке, где мой пупок шлет вам поклон", – прервала пересуды супруга Дмитрия Тарасова.
Напомним, что спортсмен находится на футбольных сборах в другой стране и пытается завоевать место в команде. Мужчина остался без работы летом прошлого года. Сейчас он делает все для того, чтобы его приняли в новую команду.
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