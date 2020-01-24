Кровоизлияние в мозг и кома: пережившая нападение звезда сериала "Убойная сила" борется за жизнь

Звезда сериалов "Убойная сила", "Улицы разбитых фонарей" и "Крылья империи" проходит курс дорогостоящей реабилитации. После несчастного случая Евгений Леонов-Гладышев заново учится говорить.

В августе 2018 года Евгений Борисович вышел из дома в Санкт-Петербурге, чтобы отправиться на съемки в Москву. На площадке артиста так и не дождались. Леонова-Гладышева нашли без сознания на одной из улиц Северной столицы.

Артиста госпитализировали. Медики диагностировали у звезды отечественных теленовелл серьезную черепно-мозговую травму и переломы ребер.

Что произошло с Леоновым-Гладышевым – неизвестно. Возможно, это был несчастный случай. Также есть версия, что на знаменитость напали бандиты: якобы злоумышленники избили Евгения Борисовича.

В больнице у актера произошло кровоизлияние в мозг. Знаменитость экстренно прооперировали и перевели в отделение нейрохирургии. Ходили слухи, что Леонов-Гладышев пережил кому, однако его сын Артем информацию опроверг. Он отмечал в интервью, что Евгений Борисович пробыл в лечебном учреждении несколько месяцев, а после выписался.

На реабилитацию звезде сериала "Убойная сила" собирали всем миром. С помощью неравнодушных коллег, друзей и знакомых семья скопила достаточную сумму, чтобы заняться восстановлением речи и двигательной активности актера.

По словам гражданской жены Евгения Леонова-Гладышева, Елены Скрипкиной, артист потихоньку начал говорить. Избранница звезды сериала "Убойная сила" благодарит за это представителей фонда "Артист" и лично Александра Панкратова-Черного, который не остался в стороне. Каждый месяц Евгений Борисович проходит курс реабилитации стоимостью 230 тысяч рублей. Сегодня, 24 января, актеру исполняется 68 лет, сообщает StarHit.